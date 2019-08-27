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Стрельба в Киеве: полиция ввела план «Перехват». Фото: Народная правда

Стрельба в Киеве: полиция ввела план «Перехват» — СМИ

27 авг 2019, 14:07
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Стрельба в Киеве произошла сегодня в Соломенском районе. Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из травматического оружия, после чего сел в автомобиль Mitsubishi Lancer IX черного цвета и скрылся с места происшествия.

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Предварительно известно, что мужчина стрелял в воздух. Инцидент произошел около 10.30 по адресу Воздухофлотский проспект, 52, сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

По неподтвержденным данным, в результате стрельбы был ранен один человек.

Полиция приступила к поискам злоумышленника. В столице введен план «Перехват», направленный на поимку стрелка. Известно, что на автомобиле установлены номерные знаки «АМ 6559 АМ».

Напомним, что 20 августа в Голосеевском районе Киева возле кафе неизвестные обстреляли местную жительницу. Женщина получила два пулевых ранения, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство. Личности преступников не установлены, полиция начала расследование.


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