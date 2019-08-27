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Стрельба в Киеве: полиция ввела план «Перехват». Фото: Народная правда
Стрельба в Киеве: полиция ввела план «Перехват» — СМИhttps://racurs.ua/n125976-strelba-v-kieve-policiya-ischet-prestupnika-na-mashine-vveden-plan-perehvat.htmlРакурс
Стрельба в Киеве произошла сегодня в Соломенском районе. Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из травматического оружия, после чего сел в автомобиль Mitsubishi Lancer IX черного цвета и скрылся с места происшествия.
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Предварительно известно, что мужчина стрелял в воздух. Инцидент произошел около 10.30 по адресу Воздухофлотский проспект, 52, сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.
По неподтвержденным данным, в результате стрельбы был ранен один человек.
Полиция приступила к поискам злоумышленника. В столице введен план «Перехват», направленный на поимку стрелка. Известно, что на автомобиле установлены номерные знаки «АМ 6559 АМ».
Напомним, что 20 августа в Голосеевском районе Киева возле кафе неизвестные обстреляли местную жительницу. Женщина получила два пулевых ранения, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство. Личности преступников не установлены, полиция начала расследование.
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