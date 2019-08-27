Стрілянина в Києві: поліція ввела план «Перехоплення». Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n125976-strilyanyna-v-kyievi-policiya-shukaie-zlochyncya-na-mashyni-vvedeno-plan-perehoplennya.html

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Стрілянина в Києві сталася сьогодні в Солом’янському районі. Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із травматичної зброї, після чого сів в автомобіль Mitsubishi Lancer IX чорного кольору і втік із місця події.

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Попередньо відомо, що чоловік стріляв у повітря. Інцидент стався близько 10.30 за адресою Повітрофлотський проспект, 52, повідомляє «Інформатор» із посиланням на власні джерела.

За непідтвердженими даними, унаслідок стрілянини було поранено одну людину.

Поліція веде пошуки зловмисника. У столиці введено план «Перехоплення», спрямований на затримання стрілка. Відомо, що автомобіль має номерні знаки «АМ 6559 АМ».

Нагадаємо, що 20 серпня в Голосіївському районі Києва біля кафе невідомі обстріляли місцеву жительку. Жінка дістала два кульові поранення, через що знадобилося хірургічне втручання. Особи злочинців не встановлено, поліція почала розслідування.