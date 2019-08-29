Протесты под Радой: у парламента жгли файеры из-за вероятного переназначения Авакова, фото — Честно

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Во время первого заседания нового парламента под зданием Рады состоялась акция протеста. Собравшиеся протестовали против повторного назначения Арсена Авакова во главе Министерства внутренних дел.

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Участники акции зажгли на площади перед зданием парламента файеры и развернули огромный баннер со словами: «Мы оставляем мусоров?».

Аналогичная акция протеста состоялась вечером 28 августа возле здания Офиса президента. Присутствующие также возмущались вероятным переназначением Авакова в новом правительстве.

Накануне старта работы новой Рады несколько десятков общественных организаций обнародовали заявление, в котором требовали отставки Авакова. В обращении говорится, что Авакова нельзя переназначать на любую должность в новом правительстве из-за саботажа реформ и переаттестации силовиков, а также фактов коррупции.

Отметим, что пока представление президента на назначение Авакова отсутствует на сайте парламента.

Напомним, что после победы Владимира Зеленского на выборах олигарх Игорь Коломойский в нескольких интервью рассказал о своем благосклонном отношении к Авакову.