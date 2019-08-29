Протести під Радою: біля парламенту палили фаєри через ймовірне перепризначення Авакова, фото — Чесно

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Під час першого засідання нового парламенту під будівлею Ради відбулася акція протесту. Присутні протестували проти повторного призначення Арсена Авакова на чолі Міністерства внутрішніх справ.

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Учасники акції запалили на площі перед будівлею парламента фаєри і розгорнули величезний банер зі словами: «Ми лишаємо мусорів?».

Аналогічна акція протесту відбулася увечері 28 серпня біля будівлі Офісу президента. Присутні також обурювалися ймовірним перепризначенням Авакова в новому уряді.

Напередодні старту роботи нової Ради декілька десятків громадських організацій оприлюднили заяву, у якій вимагали відставки Авакова. У зверненні йдеться про те, що Авакова не можна перепризначати на будь-яку посаду в новому уряді через саботаж реформ і переатестації силовиків, а також факти корупції.

Відзначимо, що поки подання президента на призначення Авакова відсутнє на сайті парламенту.

Нагадаємо, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах олігарх Ігор Коломойський у декількох інтерв’ю розповів про своє прихильне ставлення до Авакова.