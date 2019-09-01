Погода в Украине 2 сентября: осенью продлится летняя жара. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 2 сентября принесет продолжение летней жары. Почти на всей территории страны ожидаются высокие температуры и солнце.

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Ливни ожидаются только в ряде западных областей. Также там ожидаются грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 3−8 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 2 сентября ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 15−17°, днем — 28−30°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают дождливую. Возможны грозы. Столбики термометров ночью покажут 14−16°, днем — 29−31°.

В Одессе 2 сентября Укргидрометцентр обещает летнюю жару. Ночью температура воздуха опустится до 18−20°, днем ​​поднимется до 28−30°.

В Днепре в понедельник синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 14−16°, днем — 29−31°.

В Харькове 2 сентября Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 13−15°, днем — 27−29°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 16−18°, днем — 29−31°.

Магнитную бурю 2 сентября в Киеве обещают метеорологи. В течение дня ожидаются слабая и малая магнитные бури, после которых ожидаются небольшие волнения.

Как ранее сообщал «Ракурс», к Багамским островам со скоростью 240 км/час движется ураган «Дориан».