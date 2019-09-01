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Погода в Україні 2 вересня: восени триватиме літня спека. Фото: Ракурс

Погода в Україні 2 вересня: восени триватиме літня спека (КАРТА)

1 вер 2019, 15:17
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Погода в Україні 2 вересня принесе продовження літньої спеки. Майже на всій території країни очікуються високі температури і сонце.

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Зливи очікуються тільки у низці західних областей. Також там очікуються грози. Вітер південно-східний зі швидкістю 3−8 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 2 вересня очікується сонячна і спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 15−17°, вдень — 28−30°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють дощову. Можливі грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16°, вдень — 29−31°.

В Одесі 2 вересня Укргідрометцентр обіцяє літню спеку. Вночі температура повітря опуститься до 18−20°, вдень підніметься до 28−30°.

У Дніпрі в понеділок синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень — 29−31°.

У Харкові 2 вересня Укргідрометцентр обіцяє тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 13−15°, вдень — 27−29°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у вигляді дощу. Можлива гроза. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 29−31°.

Погода в Україні 2 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітну бурю 2 вересня в Києві обіцяють метеорологи. Протягом дня очікуються слабка і мала магнітні бурі, після яких очікуються невеликі хвилювання.

Геомагнітна обстановка в Києві 2 вересня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», до Багамських островів зі швидкістю 240 км/год рухається ураган «Доріан».

Джерело: Ракурс


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