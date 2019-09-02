Мера пресечения Натальи Саенко продлена

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Ракурс

Натальи Саенко, фигурантке резонансного ДТП, которое произошло в Полтаве 6 ноября 2018 года, решением Октябрьского районного суда Полтавы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

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Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Это ДТП произошло в центре города на проспекте Собороности. Автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась Саенко — известная в городе бизнес-вумен, владелица нескольких ресторанов и парикмахерской, сбил 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой черепа, однако спустя два месяца пребывания в коме подросток умер.

По этим инцидентом полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Обвинительный акт по Саенко был направлен в суд 12 июня этого года — после осуществления ряда экспертиз.

Напомним, в феврале этого года на Полтавщине пять человек погибли в результате ДТП с автобусом, который возвращался из Польши.