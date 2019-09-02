Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Запобіжний захід Наталії Саєнко продовжено

Фігурантці резонансної ДТП у Полтаві продовжено запобіжний захід

2 вер 2019, 17:59
999

Наталії Саєнко, фігурантці резонансної ДТП, яка сталася в Полтаві 6 листопада 2018 року, рішенням Октябрського районного суду Полтави продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 діб.

Loading...

Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Ця ДТП сталася в центрі міста на проспекті Собороності. Автомобіль Mercedes-Benz, за кермом котрого перебувала Саєнко — відома в місті бізнес-вумен, власниця декількох ресторанів та перукарні, збив 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді. Постраждалого госпіталізували з важкою травмою черепа, проте через два місяці перебування в комі підліток помер.

За цим інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обвинувальний акт щодо Саєнко був скерований до суду 12 червня цього року — після здійснення низки експертиз.

Нагадаємо, в лютому цього року на Полтавщині п’ятеро людей загинули внаслідок ДТП з автобусом, котрий повертався із Польщі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Іноземця з вибухівкою та зброєю затримали київські поліцейські (ФОТО)

Іноземця з вибухівкою затримали у Києві правоохоронці. З собою у зловмисника також була зброя та боєприпаси. Його супутник на автівці намагався втекти, однак правоохоронці затримали його під час спецоперації «Перехоплення»

Новини України
18:06

«Нащо вам мого сина знімати»: подружжя Зеленських поконфліктувало з журналістами, відводячи дитину в перший клас (ВІДЕО)

У президента та його дружини 1 вересня виникла конфліктна ситуація з журналістами біля будівлі Новопечерської школи Києва, де навчається їхній син Кирило

Новини України
15:46
Новини партнерів
Загрузка...