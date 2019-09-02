Запобіжний захід Наталії Саєнко продовжено

https://racurs.ua/ua/n126232-figurantci-rezonansnoyi-dtp-u-poltavi-prodovjeno-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Наталії Саєнко, фігурантці резонансної ДТП, яка сталася в Полтаві 6 листопада 2018 року, рішенням Октябрського районного суду Полтави продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 діб.

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Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Ця ДТП сталася в центрі міста на проспекті Собороності. Автомобіль Mercedes-Benz, за кермом котрого перебувала Саєнко — відома в місті бізнес-вумен, власниця декількох ресторанів та перукарні, збив 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді. Постраждалого госпіталізували з важкою травмою черепа, проте через два місяці перебування в комі підліток помер.

За цим інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обвинувальний акт щодо Саєнко був скерований до суду 12 червня цього року — після здійснення низки експертиз.

Нагадаємо, в лютому цього року на Полтавщині п’ятеро людей загинули внаслідок ДТП з автобусом, котрий повертався із Польщі.