Травят Киев и пристоличные села: нелегальную плавильню шин и мусора выявили на Бориспольщине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n126692-travyat-kiev-i-pristolichnye-sela-nelegalnuu-plavilnu-shin-i-musora-vyyavili-na-borispolschine.html

Ракурс

Незаконную плавильню шин и мусора выявили в полях под Киевом. Незаконное предприятие по сжиганию автомобильных покрышек и бытового мусора, загрязняющее окружающую среду и продуцирующее удушливый дым, расположено близ села Петропавловское в Бориспольском районе.

Loading...

По словам общественных активистов, в результате сжигания шин и мусора владельцы предприятия получают «какое-то горючее». Фото происходящего на плавильне обнародованы на странице сообщества «Петропавловское Бориспольский район» в Facebook.

Очевидцы отмечают, что находиться на территории этого предприятия без респиратора невозможно: воздух сильно задымлен, все вокруг покрыто слоем сажи. Там же находится стихийная свалка, которая постоянно пополняется.

Это все горит и дымит на Киев, Бортничи, Борисполь, Гору, Счастливое, Золоче, Вишенки, Гнедин, Петропавловское. В полиции снова откроют дело, которое успешно закрыли по этому же «предприятию» в августе этого года. Не нашли состава преступления. Год искали и не нашли, — отметила в Facebook активист Татьяна Волошина.

Масштабы впечатляют! Это реальный ад, с чертенком на территории (малолетний работник, весь черный от сажи). Это же минизавод по добыванию жидкого топлива! Огромное количество автомобильных шин, которые жгут, из этого потом выбирают металл, который идет на реализацию за деньги. И также в результате сжигания этих шин добывается так называемая легкая нефть, — добавила активист Инна Олейниченко, подчеркнув, что это похоже на экологический геноцид.

На территории предприятия расположены огромные печи для сжигания шин и мусора, а рядом стоят баки с уже добытым топливом. Кроме того, чувствуется сильных запах газа, что в сумме грозит масштабным взрывом.

Активистам удалось приостановить работу предприятия, вызвав на место происшествия полицию. Было написано заявление и составлен соответствующий акт, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту незаконной деятельности.

На месте активисты застали лишь одного рабочего 2001 года рождения, он весь был в копоти и саже. Прибывшая на место полиция его допросила.

Отметим, что земельный участок, на котором расположена незаконная плавильня, находится в частной собственности. Согласно документам, он предназначен для сельскохозяйственных нужд.

Как известно, в результате процесса горения образуется диоксин — ядовитое вещество, которое накапливается в организме человека, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания, астму и эмфизему, хронические головные боли. Кроме того, в процессе сжигания твердых бытовых отходов в атмосферу выбрасываются ртуть, свинец, хром, кадмий, мышьяк и прочие тяжелые металлы, способные вызвать онкологические заболевания.