Труять Київ і пристоличні села: нелегальну плавильню шин і сміття викрито на Бориспільщині. Фото: Facebook

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Незаконну плавильню шин і сміття виявили у полях під Києвом. Незаконне підприємство зі спалювання автомобільних покришок і побутового сміття, що забруднює навколишнє середовище та продукує задушливий дим, розташоване поблизу села Петропавлівське в Бориспільському районі.

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За словами громадських активістів, унаслідок спалювання шин і сміття власники підприємства отримують «якесь пальне». Фото того, що відбувається на плавильні, оприлюднено на сторінці спільноти «Петропавлівське Бориспільський район» у Facebook.

Очевидці зазначають, що перебувати на території цього підприємства без респіратора неможливо: повітря сильно задимлене, все навколо вкрито шаром сажі. Там же розташоване стихійне звалище, яке постійно поповнюється.

Це все горить і димить на Київ, Бортничі, Бориспіль, Гору, Щасливе, Золоче, Вишеньки, Гнідин, Петропавлівське. У поліції знову відкриють справу, яку успішно закрили щодо цього ж «підприємства» цьогоріч у серпні. Не знайшли складу злочину. Рік шукали і не знайшли, — зазначила у Facebook активіст Тетяна Волошина.

Масштаби вражають! Це реальне пекло, з чортеням на території (малолітній працівник, весь чорний від сажі). Це ж міні-завод із добування рідкого палива! Величезна кількість автомобільних шин, які палять, з цього потім вибирають метал, який іде на реалізацію за гроші. І також унаслідок спалювання цих шин видобувається так звана легка нафта, — додала активіст Інна Олейниченко, наголосивши, що це схоже на екологічний геноцид.

На території підприємства розташовані величезні печі для спалювання шин і сміття, а поруч стоять баки з уже добутим пальним. Окрім того, відчувається газовий сморід, що в сумі загрожує масштабним вибухом.

Активістам вдалося призупинити роботу підприємства, викликавши на місце події поліцію. Було написано заяву та складено відповідний акт, вирішується питання про порушення кримінального провадження за фактом незаконної діяльності.

На місці активісти застали лише одного працівника 2001 року народження, він весь був у кіптяві та сажі. Поліція вже допитала його.

Зазначимо, що земельна ділянка, на якій розташована незаконна плавильня, перебуває у приватній власності. Згідно з документами, вона призначена для сільськогосподарських потреб.

Як відомо, внаслідок процесу горіння утворюється діоксин — отруйна речовина, яка накопичується в організмі людини, провокуючи серцево-судинні захворювання, астму й емфізему, хронічні головні болі. Крім того, в процесі спалювання твердих побутових відходів в атмосферу викидаються ртуть, свинець, хром, кадмій, миш’як та інші важкі метали, здатні призводити до онкологічних захворювань.