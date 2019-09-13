Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Фото: Вголос

https://racurs.ua/n126735-dubilet-hochet-otmenit-soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.html

Ракурс

Согласие на обработку персональных данных предлагают отменить в Кабмине.

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Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что можно избавиться от документа о согласии на обработку персональных данных. Об этом чиновник 13 сентября сообщил на собственной странице в Facebook.

Есть один документ, который меня просто бесит — согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я уважаю GDPR и закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ, — говорится в сообщении.

По его словам, если украинцы заполняют какой-то документ, то понимают, что их данные уже будут обрабатываться. Поэтому, если согласие на обработку персональных данных брать принципиально, то стоит дописать это в конце документа, а не ставить подпись на отдельном листе.

Напомним, в начале сентября партия «Слуга народа» решил отозвать скандальный проект закона № 1083 об обязательном предъявлении паспорта при покупке SIM-карт. Законопроектом предлагалось заключать договора о обслуживания абонентов при условии предоставления личных данных.