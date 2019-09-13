Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Фото: Вголос

https://racurs.ua/ua/n126735-dubilet-hoche-skasuvaty-zgodu-na-obrobku-personalnyh-danyh.html

Ракурс

Згоду на обробку персональних даних пропонують скасувати в Кабміні.

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Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що можна позбутися від документа про згоду на обробку персональних даних. Про це урядовець 13 вересня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Є один документ, який мене просто бісить — згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його при найменшому чханні. Ви не подумайте, я шаную GDPR і закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до нього заповнити і цей документ, — йдеться в повідомленні.

За його словами, якщо українці заповнюють якийсь документ, то розуміють, що їхні дані вже будуть оброблюватися. Тому, якщо згоду на обробку персональних даних брати принципово, то варто дописати це в кінці документа, а не ставити підпис на окремому аркуші.

Нагадаємо, на початку вересня партія «Слуга народу» вирішила відкликати скандальний проект закону № 1083 про обов’язкове пред’явлення паспорта при купівлі SIM-карт. Законопроектом пропонувалося укладати договори про обслуговування абонентів за умови надання особистих даних.