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Кирилл Тимошенко: Военнопленным морякам приобрели квартиры. Фото: ТСН

Военнопленным украинским морякам купили квартиры — заместитель Богдана

17 сен 2019, 16:25
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Новые квартиры получат освобожденные из российского плена украинские моряки. Они все будут жить в одном доме.

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Инициатором покупки жилья военнопленным был президент Владимир Зеленский. Кроме того, жилье будет приобретено и для всех украинцев, которые вернулись домой в результате обмена по формуле «35 на 35». Все они получат жилье в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, 17 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, один из моряков имел проблемы со здоровьем, поэтому офис президента инициировал приезд врачей из Израиля. Специалисты сделали операцию военнослужащему на волонтерской основе, денег за услуги не брали.

Напомним, обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был осуществлен в формате «35 на 35». Тогда домой вернулись украинские моряки и политические заключенные.

После обмена им выдали паспорта граждан Украины в форме ID-карты и биометрические загранпаспорта. Оказалось, что часть бывших документов освобожденных украинцев была потеряна во время пребывания в плену или заключении на территории РФ.


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