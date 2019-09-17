Кирило Тимошенко: Військовополоненим морякам придбають квартири. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n126916-viyskovopolonenym-ukrayinskym-moryakam-kupyly-kvartyry-zastupnyk-bogdana.html

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Нові квартири отримають звільнені з російського полону 24 українських моряки. Всі вони мешкатимуть в одному будинку.

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Нове житло буде придбано й для решти українців, які повернулися додому з РФ завдяки обміну за формулою «35 на 35». Всі вони отримають житло найближчими тижнями. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, 17 вересня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, один із моряків мав проблеми зі здоров’ям, тому Офіс президента ініціював приїзд лікарів з Ізраїлю. Фахівці зробили військовослужбовцю операцію на волонтерській основі, грошей за послуги не брали.

Нагадаємо, обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 7 вересня. Він був здійснений у форматі «35 на 35». Тоді додому повернулися українські моряки та політичні в’язні.

Після обміну їм видали паспорти громадян України у формі ID-карток та біометричні закордонні паспорти. Виявилося, що частина колишніх документів звільнених українців була втрачена під час перебування в полоні чи ув’язнення на території РФ.