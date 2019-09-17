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Робот FEDOR, фото: twitter.com/fedor37516789

Замучили экспериментами: российский человекоподобный робот не включается после возвращения из космоса

17 сен 2019, 17:04
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Российский робот FEDOR, который недавно вернулся с Международной космической станции (МКС), не включается.

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Об этом заявили в Центре управления полетами (ЦУП) во время сеанса связи с космонавтами на МКС, сообщает агентство «Интерфакс».

После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются, — рассказали в ЦУП.

Замучили, наверное, экспериментами, — добавили в ведомстве.

Он просто устал, наверное, — отреагировал на новость космонавт Алексей Овчинин, который работал на станции с этим человекоподобным роботом.

Отмечается, что проблемы с включением работа наблюдались и на борту МКС.

Робот FEDOR, фото: twitter.com/fedor37516789

Так, 30 августа в аккаунте в Твиттере, который ведется от имени работа, появилось сообщение, что Овчинин предлагал использовать для запуска операционной системы робота молоток и гаечный ключ.

Пришлось сделать автозапуск во избежание возможных дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем, — отмечалось в Твиттере.

До этого информация о проблемах с роботом прозвучала во время переговоров космонавтов со специалистами ЦУП. В частности, стало известно, что Овчинников, пытаясь включить питание робота, применял гаечный ключ и даже хотел стукнуть молотком по соответствующей кнопке, расположенной на плече FEDORа. Включить человекоподобного робота ему удалось только после 10−15 попыток.

FEDORа запустили в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа. На Землю он вернулся 7 сентября.

Напомним, во время стыковки «Союз МС-14» с МКС-24 августа возникли технические проблемы.


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