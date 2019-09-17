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Робот FEDOR, фото: twitter.com/fedor37516789

Замучили експериментами: російський людиноподібний робот не вмикається після повернення з космосу

17 вер 2019, 17:04
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Російський робот FEDOR, котрий нещодавно повернувся з Міжнародної космічної станції (МКС), не вмикається.

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Про це заявили в Центрі управління польотами (ЦУП) під час сеансу зв’язку з космонавтами на МКС, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Після посадки він не увімкнувся. Зараз фахівці розбираються, — розповіли у ЦУП.

Замучили, напевно, експериментами, — додали у відомстві.

Він просто втомився, напевно, — відреагував на новину космонавт Олексій Овчинін, котрий працював на станції з цим людиноподібним роботом.

Зазначається, що проблеми з увімкненням робота спостерігалися й на борту МКС.

Робот FEDOR, фото: twitter.com/fedor37516789

Так, 30 серпня в акаунті у Твіттері, котрий ведеться від імені робота, з’явилося повідомлення, що Овчинін пропонував використати для запуску операційної системи робота молоток та гайковий ключ.

Довелося зробити автозапуск з метою уникнення можливих подальших проблем в діалозі з Олексієм Миколайовичем, — зазначалося у Твіттері.

До цього інформація про проблеми з роботом прозвучала під час переговорів космонавтів з фахівцями ЦУП. Зокрема, стало відомо, що Овчинніков, намагаючись увімкнути живлення робота, застосовував гайковий ключ і навіть хотів стукнути молотком по відповідній кнопці, розташованій на плечі FEDORа. Увімкнути людиноподібного робота йому вдалося лише після 10−15 спроб.

FEDORа запустили у космос на кораблі «Союз МС-14» 22 серпня. На Землю він повернувся 7 вересня.

Нагадаємо, під час стикування «Союз МС-14» з МКС 24 серпня виникли технічні проблеми.


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