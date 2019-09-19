Офис президента отрицает согласование "формулы Штайнмайера" – Арахамия. Фото: bednota

https://racurs.ua/n127030-ofis-prezidenta-otricaet-soglasovanie-formuly-shtaynmayera-arahamiya-dokument.html

Ракурс

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского ничего не слышали о согласовании «формулы Штайнмайера».

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По словам Арахамии, он интересовался этим вопросом, однако в ОП ему заявили, что никакого согласования нет. Об этом он сообщил в кулуарах парламента, передает «РБК-Украина».

Тем временем в России опубликовали согласованный текст «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона в Минске накануне отказалась его подписывать.

Согласно документу, в 20.00 в день голосования на внеочередных выборах на оккупированной территории вступит в силу закон об особом статусе Донбасса. Сами выборы должны быть проведены в соответствии с законом, который регулирует их проведение на оккупированной территории.

В тексте указано, что особый статус сначала будет действовать на временной основе, а после публикации выводов ОБСЕ о выборах вступит в силу как постоянный.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера Украина в ТКГ назвала свои условия проведения выборов на Донбассе и реализации «формулы Штайнмайера».