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Офіс президента заперечує узгодження "формули Штайнмайера" – Арахамія. Фото: bednota

Офіс президента заперечує узгодження «формули Штайнмайера» — Арахамія (ДОКУМЕНТ)

19 вер 2019, 16:58
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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського нічого не чули про узгодження «формули Штайнмайера».

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За словами Арахамії, він цікавився цим питанням, проте в ОП йому заявили, що жодного узгодження немає. Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає «РБК-Україна».

Тим часом в Росії опублікували узгоджений текст «формули Штайнмайера» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона в Мінську напередодні відмовилася його підписувати.

Імплементація "формули Штайнмайера" в українське законодавство. Фото: РБК-Україна

Згідно з документом, в 20.00 в день голосування на позачергових виборах на окупованій території вступить в силу закон про особливий статус Донбасу. Самі вибори повинні бути проведені у відповідності з законом, який регулює їхнє проведення на окупованій території.

У тексті зазначено, що особливий статус спочатку буде діяти на тимчасовій основі, а після публікації висновків ОБСЄ про вибори набуде чинності як постійний.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Україна в ТКГ назвала свої умови проведення виборів на Донбасі і реалізації «формули Штайнмайера».


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