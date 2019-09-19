Офіс президента заперечує узгодження "формули Штайнмайера" – Арахамія. Фото: bednota

https://racurs.ua/ua/n127030-ofis-prezydenta-zaperechuie-uzgodjennya-formuly-shtaynmayera-arahamiya-dokument.html

Ракурс

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського нічого не чули про узгодження «формули Штайнмайера».

Loading...

За словами Арахамії, він цікавився цим питанням, проте в ОП йому заявили, що жодного узгодження немає. Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає «РБК-Україна».

Тим часом в Росії опублікували узгоджений текст «формули Штайнмайера» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона в Мінську напередодні відмовилася його підписувати.

Згідно з документом, в 20.00 в день голосування на позачергових виборах на окупованій території вступить в силу закон про особливий статус Донбасу. Самі вибори повинні бути проведені у відповідності з законом, який регулює їхнє проведення на окупованій території.

У тексті зазначено, що особливий статус спочатку буде діяти на тимчасовій основі, а після публікації висновків ОБСЄ про вибори набуде чинності як постійний.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Україна в ТКГ назвала свої умови проведення виборів на Донбасі і реалізації «формули Штайнмайера».