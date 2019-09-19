Погода в Украине 20 сентября: похолодание и дожди обещают синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127031-pogoda-v-ukraine-20-sentyabrya-poholodanie-i-dojdi-obeschaut-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 сентября принесет значительное похолодание. Ночью возможны заморозки.

Loading...

В центральных, северных, части западных и южных областей ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит 11−18°, а ночью опустится до 3−9° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 20 сентября днем ожидается незначительный дождь. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 11−13°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают переменчивую облачность. Столбики термометров ночью покажут 4−6°, днем — 13−15°.

В Одессе 20 сентября Укргидрометцентр прогнозирует дождь. Ночью температура воздуха опустится до 7−9°, днем ​​поднимется до 16−18°.

В Днепре в пятницу днем ожидается прохлада. Ночью температура составит 5−7°, днем — 13−15°.

В Харькове 20 сентября Укргидрометцентр обещает дождь. Ночью термометры покажут 4−6°, днем — 14−16°.

На Закарпатье завтра ожидается прохладная погода. Температура воздуха понизится и ночью составит 4−6°, днем — 15−17°.

В Киеве 20 сентября магнитные бури не ожидаются. Метеорологи предупреждают о незначительных волнениях.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупредили о заморозках.