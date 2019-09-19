Погода в Україні 20 вересня: похолодання і дощі обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127031-pogoda-v-ukrayini-20-veresnya-poholodannya-i-doschi-obicyaut-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 вересня принесе значне похолодання. Вночі можливі заморозки.

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У центральних, північних, частини західних і південних областей очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 11−18°, а вночі опуститься до 3−9° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 20 вересня вдень очікується незначний дощ. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 11−13°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6°, вдень — 13−15°.

В Одесу 20 вересня Укргідрометцентр прогнозує дощ. Вночі температура повітря опуститься до 7−9°, вдень підніметься до 16−18°.

У Дніпрі в п’ятницю вдень очікується прохолода. Вночі температура становитиме 5−7°, вдень — 13−15°.

У Харкові 20 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ. Вночі термометри покажуть 4−6°, вдень — 14−16°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. Температура повітря знизиться і вночі становитиме 4−6°, вдень — 15−17°.

У Києві 20 вересня магнітні бурі не очікується. Метеорологи попереджають про незначні хвилювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попередили про заморозки.