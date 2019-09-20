Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
СБУ задержала вымогателя в Николаевской области. Фото: newsroom

На Николаевщине общественный деятель и чиновники ОГА требовали откаты за выделение госпомощи (ФОТО)

20 сен 2019, 10:27
999

Вымогательством средств в Николаевской области занимался председатель областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев.

Loading...

Этот общественный деятель требовал и получил 40 тыс. грн от местного предпринимателя, за это обещал посодействовать в согласовании вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи. Оказалось, что злоумышленник действовал не один — в противоправной схеме хищения бюджетных средств были привлечены начальник профильного департамента Николаевской ОГА и руководитель регионального отделения Укргосфонда. Об этом 20 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что за 10% отката злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев. Злоумышленника задержали после получения средств, которые перечислили ему на банковскую карточку.

Следователи открыли уголовное производство, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к незаконной сделке.

Задержание вымогателя. Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, 14 сентября правоохранители задержали за взятку старшего ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области. Чиновник вымогал 700 евро от гражданина иностранного государства, обещал предоставить мужчине статус физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Чиновники госпредприятия МВД незаконно продали арестованное имущество и нанесли убытки государству на 1,2 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило чиновников госпредприятия Министерства внутренних дел на незаконной продаже арестованного имущества. Злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму 1,2 млн грн

Новости Украины
11:26

Резервы бюджета-2020 правительство будет искать в эффективном использовании средств — Маркарова

Министр финансов Маркарова рассказала о резервах госбюджета на 2020 год. Она назвала его бюджетом эффективности, поскольку именно в рациональном использовании средств Кабмин видит резервы, которые помогут правительству его выполнять

Новости Украины
11:16

Лига Европы: киевское «Динамо» с минимальным счетом переиграло «Мальме» (ФОТО)

«Динамо» (Киев) в стартовом поединке группового раунда Лиги Европы с минимальным счетом победило шведский «Мальме» на НСК «Олимпийский». Единственный гол в поединке забил Виталий Буяльский

Новости Украины
22:19   19 сен
Новости партнеров
Загрузка...