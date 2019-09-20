СБУ задержала вымогателя в Николаевской области. Фото: newsroom

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Вымогательством средств в Николаевской области занимался председатель областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев.

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Этот общественный деятель требовал и получил 40 тыс. грн от местного предпринимателя, за это обещал посодействовать в согласовании вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи. Оказалось, что злоумышленник действовал не один — в противоправной схеме хищения бюджетных средств были привлечены начальник профильного департамента Николаевской ОГА и руководитель регионального отделения Укргосфонда. Об этом 20 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что за 10% отката злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев. Злоумышленника задержали после получения средств, которые перечислили ему на банковскую карточку.

Следователи открыли уголовное производство, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к незаконной сделке.

Напомним, 14 сентября правоохранители задержали за взятку старшего ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области. Чиновник вымогал 700 евро от гражданина иностранного государства, обещал предоставить мужчине статус физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.