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СБУ затримала вимагача у Миколаївській області. Фото: newsroom

На Миколаївщині громадський діяч та посадовці ОДА вимагали відкати за виділення держдопомоги (ФОТО)

20 вер 2019, 10:27
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Вимаганням коштів у Миколаївській області займався голова обласної громадської організації із підтримки фермерів та приватних землевласників.

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Цей громадський діяч вимагав та отримав 40 тис. грн від місцевого підприємця, за це обіцяв посприяти у погодженні питання про виділення фермерському господарству бюджетних коштів для фінансової допомоги. Виявилося, що зловмисник діяв не сам — до протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів були залучені начальник профільного департаменту Миколаївської ОДА та керівник регіонального відділення Укрдержфонду. Про це 20 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що за 10% відкату зловмисники сприяли підприємцям у виділенні державної допомоги для землевласників. Зловмисника затримали після отримання коштів, які перерахували йому на банківську картку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до незаконної оборудки.

Затримання вимагача. Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, 14 вересня правоохоронці затримали за хабар старшого ревізора-інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Посадовець вимагав 700 євро від громадянина іноземної держави, обіцяв надати чоловікові статус фізичної особи підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.

Джерело: Ракурс


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