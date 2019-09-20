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Ракурс
Офис пациента: больные смогут жаловаться непосредственно министру, фото - "Слово и Дело"

Больные смогут жаловаться в Офис пациента непосредственно министру

20 сен 2019, 10:29
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К концу сентября власти обещают запустить новый проект в сфере здравоохранения — Офис пациента. Он будет работать как горячая линия для приема жалоб. Возглавит структуру министр, а ее задачей будет отслеживание соблюдения прав клиентов медучреждений.

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О некоторых аспектах функционирования Офиса пациента сегодня в Киеве рассказала на конференции для управленцев в здравоохранении Leaders For Health министр Зоряна Скалецкая.

С работниками Офиса можно будет связаться по телефону, в мессенджерах или даже лично встретиться в министерстве. Офис будет принимать жалобы относительно некачественного медобслуживания, коррупции и хамства врачей. Заявления будут разделять между специалистами, а некоторые сразу рассматривать обещает сама министр Скалецкая.

Сейчас пациент может подать жалобу на горячую линию или написать письмо. Но в Минздраве считают, что на письма чиновники реагируют нечасто, а на горячую линию сложно дозвониться. Линию сдеоают частью новой структуры.

Если пациент расскажет, что врач ведет себя неэтично, в больнице грязно или нет лекарств, Офис пациента посоветует министру направить туда проверку. Если же пациент пострадает от врачебной ошибки, заметит факты взяточничества, то юристы Офиса помогут составить заявление в полицию.

Такие случаи министр будет контролировать лично. Офисом будет руководить секретариат, который будет рекомендовать министру принимать решения. Если проблему пациента так и не решат, тогда будут проверять сотрудников Офиса пациента.

Алгоритм обратной связи Офиса и пациентов пока разрабатывают. В Минздраве обещают реагировать на жалобы пациентов содержательно, а выдавать им отписки запретят.

Офис пациента откроют уже к концу сентября. Отдельный бюджет на него не выделят, поскольку в здании Минздрава есть свободное помещение. Сейчас для начала функционирования ожидают только решения Скалецкой.

В начале своей деятельности в Минздраве Скалецкая пообещала, что приоритетом работы министерства будет безопасность пациента и защиту его прав. В начале сентября Скалецкая рассказала о приоритетах на ближайшее время. Среди них — выравнивание зарплаты врачей, разблокировка закона о трансплантологии и увеличение доступности для населения системы здравоохранения.

Источник: Ракурс


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