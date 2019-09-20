Офіс пацієнта: хворі зможуть скаржитися безпосередньо міністру, фото — "Слово і Діло"

https://racurs.ua/ua/n127050-hvori-zmojut-skarjytysya-v-ofis-paciienta-bezposeredno-ministru.html

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До кінця вересня влада обіцяє запустити новий проекту у сфері охорони здоров’я — Офіс пацієнта. Він працюватиме як гаряча лінія для прийому скарг. Очолить структуру міністр, а її завданням буде відстежування дотриманням прав клієнтів медзакладів.

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Про деякі аспекти функціонування Офісу пацієнта сьогодні у Києві розповіла під час конференції для управлінців в охороні здоров’я Leaders For Health міністр Зоряна Скалецька.

З працівниками Офісу можна буде зв’язатись за допомогою телефону, у месенджерах чи навіть особисто зустрітись у міністерстві. Офіс прийматиме скарги щодо неякісного медобслуговування, корупції та хамства лікарів. Заяви розділятимуть між фахівцями, а деякі одразу розглядатиме сама міністр Скалецька.

Наразі пацієнт може подати скаргу на гарячу лінію або написати листа. Але в МОЗ вважають, що на листи чиновники реагують нечасто, а на гарячу лінію складно додзвонитися. Вона залишиться як частина нового Офісу.

Якщо пацієнт розповість, що лікар поводиться неетично, у лікарні брудно чи немає ліків, Офіс пацієнта порадить міністру направити туди перевірку. Якщо ж пацієнт постраждає від лікарської помилки чи помітить факти хабарництва, то юристи Офісу допоможуть скласти заяву в поліцію.

Такі випадки міністр контролюватиме особисто. Офісом керуватиме секретаріат, який рекомендуватиме міністру ухвалювати рішення. Якщо проблему пацієнта так і не вирішать, тоді перевірятимуть співробітників Офісу пацієнта.

Алгоритм зворотного звʼязку Офісу та хворих поки розробляють. В МОЗ обіцяють, що реагуватимуть на скарги пацієнтів змістовно, а видавати їм відписки заборонять.

Офіс пацієнта відкриють вже до кінця вересня. Окремий бюджет на нього не виділятимуть — у будівлі МОЗ є вільне приміщення. Наразі для початку функціонування очікують тільки рішення Скалецької.

На початку своєї діяльності у МОЗ Скалецька пообіцяла, що пріоритетом роботи міністерства буде безпека пацієнта і захист його прав. На початку вересня Скалецька розповіла про пріоритети на найближчий час. Серед них — вирівнювання зарплати лікарів, розблокування закону про трансплантологію і збільшення доступності для населення системи охорони здоров’я.