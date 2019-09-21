17-летняя теннисистка из Украины вышла в финал турнира во Франции. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127119-17-letnyaya-tennisistka-iz-ukrainy-vyshla-v-final-turnira-vo-francii.html

Ракурс

Марта Костюк, украинская теннисистка, вышла в финал теннисного турнира категории ITF в Сен-Мало во Франции. Сегодня она добыла четвертую победу кряду на соревнованиях.

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17-летняя представительница Украины занимает 215 строчку рейтинге WTA. Как сообщает официальный сайт соревнований, сегодня киевлянка обыграла представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг.

Встреча длилась немного более часа и завершилась победой украинки со счетом 6:4, 6:2. Соперница Костюк занимает 73 место в мировом рейтинге и была пятой сеяной на турнире во Франции.

В решающем матче турнира украинка сыграет с россиянкой Верой Грачевой, которая сегодня обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву.

Для Костюк данный финал станет вторым на турнирах ITF в нынешнем сезоне.

Напомним, что на днях ​украинская теннисистка Элина Свитолина (3-я ракетка мира) покинула турнир WTA International в китайском Гуанчжоу из-за травмы.