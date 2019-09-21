17-річна тенісистка з України вийшла у фінал турніру у Франції. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127119-17-richna-tenisystka-z-ukrayiny-vyyshla-u-final-turniru-u-franciyi.html

Ракурс

Марта Костюк, українська тенісистка, вийшла у фінал тенісного турніру категорії ITF в Сен-Мало у Франції. Сьогодні вона здобула четверту перемогу поспіль на змаганнях.

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17-річна представниця України займає 215 сходинку рейтингу WTA. Як повідомляє офіційний сайт змагань, сьогодні киянка обіграла представницю Парагваю Вероніку Сепеде-Ройг.

Зустріч тривала трохи більше години і завершилася перемогою Українки з рахунком 6:4, 6:2. Суперниця Костюк посідає 73 місце у світовому рейтингу і була п’ятою сіяною на турнірі у Франції.

У вирішальному матчі турніру Українка зіграє з росіянкою Вірою Грачовою, яка сьогодні обіграла співвітчизницю Наталію Віхлянцеву.

Для Костюк даний фінал стане другим на турнірах ITF в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, що днями українська тенісистка Еліна Світоліна (3-тя ракетка світу) покинула турнір WTA International в китайському Гуанчжоу через травму.