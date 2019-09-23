Награды лучшим футболистам мира вручают в Милане

Сегодня проходит церемония Best FIFA Football Awards 2019, фото: PxHere

https://racurs.ua/n127192-nagrady-luchshim-futbolistam-mira-vruchaut-v-milane-translyaciya.html

Ракурс

В Милане на сцене всемирно известного оперного театра «Ла Скала» сегодня началась церемония вручения наград лучшим футболистам мира Best FIFA Football Awards 2019.

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Награды вручаются в следующих номинациях:

лучший игрок (среди мужчин и женщин);

лучший голкипер (среди мужчин и женщин);

лучший тренер мужской и женской команд;

самый красивый гол года;

фанатская премия, которая вручается болельщикам за выдающийся жест или поступок.

Список номинантов составляла комиссия экспертов FIFA. Для премии учитывались достижения за период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.

Список претендентов на лучшего игрока среди мужчин стал известным 2 сентября. В этом году в него вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Онлайн-трансляцию из Милана ведет телеканал UA: Перший. Ее можно посмотреть по ссылке.

Напомним, гол, который Месси забил 1 мая в ворота английского «Ливерпуля», был признан самым красивым голом Лиги чемпионов прошлого сезона.