Сьогодні відбувається церемонія Best FIFA Football Awards 2019, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n127192-nagorody-kraschym-futbolistam-svitu-vruchaut-u-milani-translyaciya.html

Ракурс

У Мілані на сцені всесвітньо відомого оперного театру «Ла Скала» сьогодні розпочалася церемонія вручення нагород кращим футболістам світу Best FIFA Football Awards 2019.

Loading...

Нагороди вручаються у таких номінаціях:

найкращий гравець (серед чоловіків і жінок);

найкращий голкіпер (серед чоловіків і жінок);

найкращий тренер чоловічої та жіночої команд;

найкрасивіший гол року;

фанатська премія, яку вручають уболівальникам за визначний жест або вчинок.

Список номінантів складала комісія експертів FIFA. Для цьогорічної премії враховувалися досягнення за період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року.

Список претендентів на найкращого гравця серед чоловіків став відомим 2 вересня. Цього року до нього увійшли захисник «Ліверпуля» Вірджіл ван Дейк, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду та нападник «Барселони» Ліонель Мессі.

Онлайн-трансляцію з Мілану веде телеканал UA: Перший. Її можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, гол, який Мессі забив 1 травня у ворота англійського «Ліверпуля», було визнано найгарнішим голом Ліги чемпіонів минулого сезону.