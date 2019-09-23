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Ракурс
Сьогодні відбувається церемонія Best FIFA Football Awards 2019, фото: PxHere

Нагороди кращим футболістам світу вручають у Мілані

23 вер 2019, 21:26
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У Мілані на сцені всесвітньо відомого оперного театру «Ла Скала» сьогодні розпочалася церемонія вручення нагород кращим футболістам світу Best FIFA Football Awards 2019.

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Нагороди вручаються у таких номінаціях:

  • найкращий гравець (серед чоловіків і жінок);
  • найкращий голкіпер (серед чоловіків і жінок);
  • найкращий тренер чоловічої та жіночої команд;
  • найкрасивіший гол року;
  • фанатська премія, яку вручають уболівальникам за визначний жест або вчинок.

Список номінантів складала комісія експертів FIFA. Для цьогорічної премії враховувалися досягнення за період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року.

Список претендентів на найкращого гравця серед чоловіків став відомим 2 вересня. Цього року до нього увійшли захисник «Ліверпуля» Вірджіл ван Дейк, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду та нападник «Барселони» Ліонель Мессі.

Онлайн-трансляцію з Мілану веде телеканал UA: Перший. Її можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, гол, який Мессі забив 1 травня у ворота англійського «Ліверпуля», було визнано найгарнішим голом Ліги чемпіонів минулого сезону.

Джерело: Ракурс


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