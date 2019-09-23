Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n127194-ne-ponimau-predvzyatosti-formulirovok-avakov-prokommentiroval-otkrytie-gbr-proizvodstva.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, прокомментировал открытие сегодня Государственным бюро расследований (ГБР) производства относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе, в котором фигурирует бывший спикер парламента народный депутат Андрей Парубий.

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Аваков в своем Твиттере отметил, что ГБР было вынуждено внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), поскольку этого требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

В то же время министр отметил, что не понимает предвзятости формулировок.

Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений, — резюмировал Аваков.

Сегодня Парубий в своем Фейсбуке сообщил об открытии ГБР по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова уголовного производства по ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

В тексте опубликованного Парубием соответствующего документа отмечалось, что производство открыто по факту якобы создания и координации им «общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков» в Одессе.

Во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года всего погибли 48 человек. Из них — шесть проукраинских активистов и одна работница одесского Дома профсоюзов, а также 41 участник пророссийских сепаратистских движений. Еще 197 человек были травмированы.

Столкновения тогда начались в центре города, где несколько человек погибли в результате полученных огнестрельных ранений. Впоследствии эпицентр столкновения переместился на Куликово поле, где располагались палатки сепаратистов. Большинство людей погибли во время пожара в расположенном рядом Доме профсоюзов.

Напомним, в ГБР сегодня рассказали подробности открытого относительно Парубия производства.