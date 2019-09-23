Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n127194-ne-rozumiu-uperedjenosti-formuluvan-avakov-prokomentuvav-vidkryttya-dbr-provadjennya-schodo.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, прокоментував відкриття сьогодні Державним бюро розслідувань (ДБР) провадження стосовно подій 2 травня 2014 року в Одесі, у якому фігурує колишній спікер парламенту народний депутат Андрій Парубій.

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Аваков у своєму Твіттері зазначив, що ДБР було вимушене внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), оскільки цього вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України.

Водночас міністр зазначив, що не розуміє упередженості формулювань.

Очікую, відповідно до закону та здорового глузду, закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень, — резюмував Аваков.

Сьогодні Парубій у своєму Фейсбуці повідомив про відкриття ДБР за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова кримінального провадження за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу.

В тексті опублікованого Парубієм відповідного документу зазначалося, що провадження відкрите за фактом нібито створення та координування ним «громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень» в Одесі.

Під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року загалом загинули 48 осіб. З них — шестеро проукраїнських активістів та одна працівниця одеського Будинку профспілок, а також 41 учасник проросійських сепаратистських рухів. Ще 197 осіб були травмовані.

Сутички тоді розпочалися в центрі міста, де кілька людей загинули внаслідок отриманих вогнепальних поранень. Згодом епіцентр зіткнення перемістився на Куликове поле, де розташовувалися намети сепаратистів. Більшість людей загинули під час пожежі у розташованому поряд Будинку профспілок.

Нагадаємо, у ДБР сьогодні розповіли подробиці відкритого щодо Парубія провадження.