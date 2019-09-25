Фигуранту «дела Гандзюк» Рищуку объявили подозрение в хулиганстве, фото — ТСН

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Ракурс

Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в совершении хулиганства депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку.

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Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 22 сентября Рищук в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил в лицо депутата Олешковского райсовета и «грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых».

Кроме того, Рищук, по версии следствия, бил и журналистов, которые пытались снимать его дебош, и отобрал у них телефоны.

Напомним, что в сети появилась информация и видео, которые свидетельствуют о том, что депутат от БПП Евгений Рищук якобы избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалов. Рищук впоследствии заявлял, что считает себя потерпевшим и обратился в полицию с заявлением о нападении.

Рищук ранее проходил по делу об убийстве Екатерины Гандзюк и относительно него также проводились следственные действия.