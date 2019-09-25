Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві, фото — ТСН

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Ракурс

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у вчиненні хуліганства депутату Херсонської обласної ради Євгену Рищуку.

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Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії) КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня Рищук у стані алкогольного сп’яніння двічі вдарив в обличчя депутата Олешківської райради і «грубо порушив громадський порядок та права громадян на спокій і відпочинок».

Крім того, Рищук, за версією слідства, бив і журналістів, які намагалися знімати його дебош, та відібрав у них телефони.

Нагадаємо, що у мережі з’явилася інформація і відео, які свідчать про те, що депутат від БПП Євген Рищук нібито побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Рищук згодом заявляв, що вважає себе потерпілим і звернувся до поліції із заявою про напад на себе.

Рищук раніше проходив у справі про вбивство Катерини Гандзюк і щодо нього також проводилися слідчі дії.