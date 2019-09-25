Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві, фото — ТСН

Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві

25 вер 2019, 16:51
999

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у вчиненні хуліганства депутату Херсонської обласної ради Євгену Рищуку.

Loading...

Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії) КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня Рищук у стані алкогольного сп’яніння двічі вдарив в обличчя депутата Олешківської райради і «грубо порушив громадський порядок та права громадян на спокій і відпочинок».

Крім того, Рищук, за версією слідства, бив і журналістів, які намагалися знімати його дебош, та відібрав у них телефони.

Нагадаємо, що у мережі з’явилася інформація і відео, які свідчать про те, що депутат від БПП Євген Рищук нібито побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Рищук згодом заявляв, що вважає себе потерпілим і звернувся до поліції із заявою про напад на себе.

Рищук раніше проходив у справі про вбивство Катерини Гандзюк і щодо нього також проводилися слідчі дії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у вчиненні хуліганства депутату Херсонської обласної ради Євгену Рищуку. Раніше повідомлялося, що колишній фігурант справи Гандзюк побив депутата райрпади

Новини України
16:51

Судова реформа: Верховний суд розкритикував резонансний законопроект про зменшення кількості суддів

Пленум Верховного суду опублікував висновок щодо законопроекту № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»

Новини України
12:32
Новини партнерів
Загрузка...