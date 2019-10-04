Украинский язык обучения будет введен во всех школах в 2020 году — министр. Фото: Topcor.ru

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Украинский язык обучения будет введен во всех школах страны со следующего учебного года. Сейчас в Украине еще есть средние учебные заведения с русским языком обучения.

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Школы национальных меньшинств, в которых обучают на языках стран Евросоюза, также должны перейти на украинский, но с сентября 2023 года, заявила в эфире телеканала «Прямой» министр образования Анна Новосад.

Она отметила, что и в русскоязычных школах, и в школах, где преподают на языках стран ЕС, сохранится возможность изучать родной язык. Также будут доступны различные факультативы для представителей нацменьшинств на их языке.

Новосад добавила, что к полному переходу на государственный язык обучения учеников украинских школ необходимо подготовить, но не уточнила, каким образом это будет осуществляться.

Напомним, что 16 июля 2019 года Конституционный суд Украины признал законной ст. 7 закона «Об образовании». Она предусматривает возможность обучения в школах только на государственном языке.