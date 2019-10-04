Українська мова навчання запроваджується в усіх школах у 2020 році — міністр. Фото: Topcor.ru

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Українська мова навчання буде запроваджена в усіх школах країни з наступного навчального року. Зараз в Україні ще є середні навчальні заклади з російською мовою навчання.

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Школи національних меншин, в яких навчають мовами країн Євросоюзу, також повинні перейти на українську, але з вересня 2023 року, заявила в ефірі телеканалу «Прямий» міністр освіти Анна Новосад.

Вона зазначила, що і в російськомовних школах, і в школах, де викладають мовами країн ЄС, збережеться можливість вивчати рідну мову. Також будуть доступні різні факультативи для представників нацменшин їхньою мовою.

Новосад додала, що до повного переходу на державну мову навчання учнів українських шкіл необхідно підготувати, але не уточнила, яким чином це відбуватиметься.

Нагадаємо, що 16 липня 2019 року Конституційний суд України визнав законною ст. 7 закону «Про освіту». Вона передбачає можливість навчання в школах лише державною мовою.