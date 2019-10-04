В Кремле прокомментировали предстоящий обмен пленными с Украиной

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Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в формате «всех на всех», работа в этом направлении продолжается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление украинского МИД о возможном масштабном обмене заключенными на следующей неделе.

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Песков утверждает, что российская сторона охотно осуществила бы обмен «всех на всех», но это зависит от готовности обеих сторон, отмечает «Интерфакс».

При этом он не ответил на вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией, или с оккупированным Донбассом тоже.

Накануне глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными с РФ, который может произойти уже на следующей неделе, но не уточнил никаких подробностей.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске поднимался вопрос относительно следующего этапа освобождения пленных.

Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и Россией в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Москва отпустила украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко. Среди выданных России были журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом Владимир Цемах.