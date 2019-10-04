У Кремлі прокоментували майбутній обмін полоненими з Україною. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/ua/n127666-u-kremli-prokomentuvaly-maybutniy-obmin-polonenymy-z-ukrayinou.html

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Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися в форматі «всіх на всіх», робота в цьому напрямку триває. Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи журналістам заяву українського МЗС про можливий масштабний обмін ув’язненими наступного тижня.

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Пєсков стверджує, російська сторона охоче здійснила би обмін «всіх на всіх», але це залежить від готовності обох сторін, зазначає «Інтерфакс».

При цьому він не відповів на запитання, чи йдеться про обмін між Україною та Росією, чи і з окупованим Донбасом також.

Напередодні глава українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін полоненими з РФ, який може статися вже наступного тижня, але не уточнив жодних подробиць.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську порушувалося питання щодо наступного етапу звільнення полонених.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією в форматі «35 на 35» відбувся 7 вересня. Москва відпустила українських моряків, затриманих у Керченській протоці, а також 11 політв’язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова й журналіста Романа Сущенко. Серед виданих Росії були журналіст Кирило Вишинський і свідок у справі про збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом Володимир Цемах.