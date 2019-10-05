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На место Волкера могут назначить экс-разведчика. Фото: BBC

На место Волкера могут назначить экс-сотрудника ЦРУ — СМИ

5 окт 2019, 12:38
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Соединенные Штаты Америки определились с кандидатурой чиновника, который займет место специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

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Эту должность может занять бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Майкл Костив. Об этом 5 октября сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на данные высокопоставленных американских источников.

Сначала кандидатура Костива рассматривалась на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Но после отставки Курта Волкера он может занять его место. Сейчас в Вашингтоне ведутся консультации по этому вопросу.

Отмечается, что 72-летний Майкл Костив течение десяти лет работал в ЦРУ, ушел со службы в 80-х годах. Затем почти 20 лет проработал в нефтегазовой корпорации Chevron, с 2006-го по 2011-й годы был директором Республиканского штаба Комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. Сейчас Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер решил оставить занимаемую им должность. Чиновник принял такое решение из-за скандала, разгоревшегося вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку через день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб по поводу разговора между президентами.


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