На місце Волкера можуть призначити екс-розвідника. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n127693-na-misce-volkera-mojut-pryznachyty-eks-spivrobitnyka-cru-zmi.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки визначилися із кандидатурою посадовця, який займе місце спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера.

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Цю посаду може обійняти колишній співробітник Центрального розвідувального управління Майкл Костів. Про це 5 жовтня повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на дані високопоставлених американських джерел.

Спочатку кандидатура Костіва розглядалася на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Але після відставки Курта Волкера він може зайняти його місце. Наразі у Вашингтоні тривають консультації з цього питання.

Зазначається, що 72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював у ЦРУ, пішов зі служби в 80-х роках. Потім майже 20 років пропрацював у нафтогазовій корпорації Chevron, з 2006-го по 2011-й роки був директором республіканського штабу комітету Сенату зі збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн. Наразі Костів обіймає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вирішив залишити займану ним посаду. Посадовець прийняв таке рішення через скандал, що розгорівся навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. ЗМІ повідомили, що Волкер подав у відставку через день після публікації тексту скарги співробітника американських спецслужб з приводу розмови між президентами.