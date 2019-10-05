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Ракурс
Бывший тренер Кличко и Усика Джеймс Али Башир. Фото: goodnews.ua

Бывшего тренера Кличко и Усика жестоко избили в США (ФОТО, ВИДЕО 18+)

5 окт 2019, 13:13
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Джеймс Али Башир, бывший тренер украинских боксеров Александра Усика и Владимира Кличко, подвергся нападению в Соединенных Штатах Америки.

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Наставника, который сейчас работает с украинцем Владиславом Сиренко, избили во время церемонии взвешивания. Инцидент произошел перед боем его подопечной Иваны Хабазин из Хорватии против спортсменки из США Клариссы Шилдс. Об этом сообщает TMZ.

Конфликт произошел из-за ссоры 68-летнего Башира командой Шилдс. После словесной перепалки на него напали, кто-то ударил тренера сзади.

Американские правоохранители пока не установили личность нападавшего. У Башира медики диагностировали переломы лицевых костей. Пострадавшего доставили в больницу, где запланирована операция. Поединок Хабазин и Шилдс организаторы отменили.

Тренера Кличко и Усика жестоко избили в США. Фото: TMZ

Напомним, Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. Поединок запланирован на 12 октября. Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Источник: Ракурс


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