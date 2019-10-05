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Ракурс
Колишній тренер Кличка та Усика Джеймс Алі Башир. Фото: goodnews.ua

Колишнього тренера Кличка та Усика жорстоко побили у США (ФОТО, ВІДЕО 18+)

5 жов 2019, 13:13
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Джеймс Алі Башир, колишній тренер українських боксерів Олександра Усика та Володимира Кличка, зазнав нападу в Сполучених Штатах Америки.

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Наставника, який наразі працює з українцем Владиславом Сіренком, побили під час церемонії зважування. Інцидент трапився перед боєм його підопічної Івани Хабазін з Хорватії проти спортсменки зі США Кларисси Шілдс. Про це повідомляє TMZ.

Конфлікт стався через сварку 68-річного Башира командою Шілдс. Після словесної перепалки на нього напали, хтось вдарив тренера ззаду.

Американські правоохоронці поки не встановили особу нападника. У Башира медики діагностували переломи лицьових кісток. Постраждалого доправили в лікарню, де запланована операція. Поєдинок Хабазін та Шілдс організатори скасували.

Тренера Кличка та Усика жорстоко побили у США. Фото: TMZ

Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій дебютний бій у надважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом. Поєдинок заплановано на 12 жовтня. Крім того, в червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Джерело: Ракурс


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