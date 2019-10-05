Сергей Пашинский, фото: социальные сети

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Ракурс

Сергей Пашинский, бывший народный депутат, которому ГБР вчера объявило подозрение, рассказал, где находится.

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На своей странице в социальной сети Фейсбук он отметил, что сейчас «в офисе на улице Липской» и разместил соответствующее фото.

Так политик отреагировал на сегодняшнее заявление бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, который пообещал «большое вознаграждение» за любую информацию о попытке Пашинского выехать из Киева в течение нескольких следующих дней, до избрания ему меры пресечения.

Не убежал в 2010-м, не убежал в 2013-м и 2014-м. И сейчас бежать не собираюсь, — заявил Пашинский.

Портнов пусть передаст эти деньги в фонды реабилитации украинских воинов, — подчеркнул Пашинский, добавив, что ждет фотографию соответствующего денежного перевода.

Объявленное ГБР подозрение касается инцидента со стрельбой, который произошел на Киевщине 31 декабря 2016 года. Тогда у Пашинского возник конфликт с одним из местных жителей, во время которого политик нанес ему огнестрельное ранение в ногу.

Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело об этой стрельбе, мотивируя свое решениетем, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны.

Напомним, по мнению Пашинского, возобновление этого дела является местью со стороны Портнова.