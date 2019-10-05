Сергій Пашинський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n127704-chekau-pidtverdjennya-perekazu-pashynskyy-nazvav-misce-svogo-perebuvannya-reaguuchy.html

Ракурс

Сергій Пашинський, колишній народний депутат, котрому ДБР вчора оголосило підозру, розповів, де зараз перебуває.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він зазначив, що зараз «в офісі на вулиці Липській» і розмістив відповідне фото.

Так політик відреагував на сьогоднішню заяву колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, який пообіцяв «велику винагороду» за будь-яку інформацію про спробу Пашинського виїхати з Києва протягом декількох наступних днів, до обрання йому запобіжного заходу.

Не втік в 2010-му, не втік в 2013-му та 2014-му. І зараз втікати не збираюся, — заявив Пашинський.

Портнов хай перекаже ці гроші в фонди реабілітації українських воїнів, — наголосив Пашинський, додавши, що чекає фотографію відповідного грошового переказу.

Оголошена ДБР підозра стосується інциденту зі стріляниною, котрий стався на Київщині 31 грудня 2016 року. Тоді у Пашинського виник конфлікт з одним із місцевих жителів, під час якого політик завдав йому вогнепального поранення в ногу.

Влітку 2017 року Генпрокуратура закрила справу про цю стрілянину, мотивуючи це тим, що Пашинський діяв у межах необхідної оборони.

Нагадаємо, на думку Пашинського, поновлення цієї справи є помстою з боку Портнова.