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Ракурс
Украинский боксер Деревянченко уступил в бою за титул чемпиона мира. Фото: 24 канал

Украинский боксер Деревянченко уступил в бою за титул чемпиона мира (ВИДЕО)

6 окт 2019, 08:23
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Сергей Деревянченко, украинский боксер-профессионал, в ночь на воскресенье проводил бой за за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO. Соперником украинца был представитель Казахстана Геннадий Головкин.

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Поединок боксеров проходил на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и длился все 12 раундов. По по решению судей победу праздновал Головкин. Судьи были практически единогласными: 115−112, 115−112, 114−113 в пользу казаха.

Отметим, что уже в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне, а раунд спустя он получил рассечение над левым глазом.

Таким образом, 33-летний Деревянченко второй раз в карьере потерпел поражение в бою за титул чемпиона мира. Первый раз он упустил возможность стать чемпионом в октябре 2018 года, когда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик 12 октября проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. ​Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Источник: Ракурс


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