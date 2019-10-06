Украинский боксер Деревянченко уступил в бою за титул чемпиона мира. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127710-ukrainskiy-bokser-derevyanchenko-ustupil-v-bou-za-titul-chempiona-mira-video.html

Ракурс

Сергей Деревянченко, украинский боксер-профессионал, в ночь на воскресенье проводил бой за за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO. Соперником украинца был представитель Казахстана Геннадий Головкин.

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Поединок боксеров проходил на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и длился все 12 раундов. По по решению судей победу праздновал Головкин. Судьи были практически единогласными: 115−112, 115−112, 114−113 в пользу казаха.

Отметим, что уже в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне, а раунд спустя он получил рассечение над левым глазом.

Таким образом, 33-летний Деревянченко второй раз в карьере потерпел поражение в бою за титул чемпиона мира. Первый раз он упустил возможность стать чемпионом в октябре 2018 года, когда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик 12 октября проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. ​Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.