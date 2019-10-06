Український боксер Дерев'янченко поступився в бою за титул чемпіона світу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127710-ukrayinskyy-bokser-derev-yanchenko-postupyvsya-v-bou-za-tytul-chempiona-svitu-video.html

Ракурс

Сергій Дерев’янченко, український боксер-професіонал, в ніч на неділю проводив бій за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO. Суперником українця був представник Казахстану Геннадій Головкін.

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Поєдинок боксерів проходив на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку і тривав всі 12 раундів. За рішенням суддів перемогу святкував Головкін. Судді були практично одноголосними: 115−112, 115−112, 114−113 на користь казаха.

Зазначимо, що вже в першому раунді Дерев’янченко опинився в нокдауні, а раунд тому він отримав розсічення над лівим оком.

Таким чином, 33-річний Дерев’янченко вдруге в кар'єрі зазнав поразки в бою за титул чемпіона світу. Перший раз він втратив можливість стати чемпіоном у жовтні 2018 року, коли поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик 12 жовтня проведе свій дебютний бій в суперважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом. ​Крім того, в червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в суперважкій вазі.