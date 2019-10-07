Нардеп Богдан Яременко. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n127762-nardep-ot-slugi-naroda-otvetil-protivnikam-formuly-shtaynmayera-kapitulyaciya-uje-proizoshla.html

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Минские договоренности, подписанные в сентябре 2014 и феврале 2015 года, могли быть капитуляцией Украины.

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Подписание так называемой формулы Штайнмайера предусмотрено в минских соглашениях. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма был вынужден согласиться на эти условия, поскольку они были прописаны в соглашениях, которые утвердила прошлая власть. Об этом заявил глава парламентского комитета по международным отношениям и нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко в своем видеообращении на собственной странице в Facebook.

Политик отметил, что он не против того, что люди несогласны с «формулой Штайнмайера» и выражают протест, но о так называемой капитуляции говорить нельзя и не стоит нагнетать ситуацию в стране.

«Нет капитуляции» — это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была в Украине, то тогда, когда положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей — это формула Штайнмайера и так далее — это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года, — заявил Яременко.

Народный депутат подчеркнул, что Украина должна до конца пройти путь реализации минских договоренностей. Он отметил, что мирные переговоры не должны проходить за счет принесения в жертву принципиальных позиций.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции протеста против подписания так называемой «формулы Штайнмайера». Поводом для митингов стало противодействие попыткам властей принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией. Речь идет о «формуле Штайнмайера» и предоставлении особого статуса для Донбасса.