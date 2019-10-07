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Нардеп Богдан Яременко. Фото: Народна правда

Нардеп від «Слуги народу» відповів противникам «формули Штайнмаєра»: Капітуляція вже відбулася в 2014 році (ВІДЕО)

7 жов 2019, 15:50
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Мінські домовленості, підписані у вересні 2014 і лютому 2015 року, могли бути капітуляцією України.

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Підписання так званої формули Штайнмаєра передбачене в мінських угодах. Представник України у ТКГ Леонід Кучма був змушений погодитися на ці умови, оскільки вони були прописані в угодах, які затвердила минула влада. Про це заявив глава парламентського комітету з міжнародних відносин та нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко в своєму відеозверненні на власній сторінці в Facebook.

Політик зазначив, що він не проти того, що люди незгодні з «формулою Штайнмаєра» та висловлюють протест, але про так звану капітуляцію говорити не можна і не варто нагнітати ситуацію в країні.

«Ні капітуляції» — це дуже небезпечна заявка, це заявка про нерозуміння того, що відбувається. Капітуляція, якщо й була в Україні, то тоді, коли покладена основа всього того, що зараз раптом почало турбувати людей — це формула Штайнмаєра і так далі — це вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли були підписані мінські угоди, де є все те, на що погодився Кучма у вересні цього року, — заявив Яременко.

Народний депутат наголосив, що Україна повинна до кінця пройти шлях реалізації мінських домовленостей. Він зазначив, що мирні переговори не повинні проходити за рахунок принесення в жертву принципових позицій.

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві та інших містах України відбулися масові акції протесту проти підписання так званої «формули Штайнмаєра». Приводом для мітингів є протидія спробам влади прийняти рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією. Йдеться про «формулу Штайнмаєра» і надання особливого статусу для Донбасу.

Джерело: Ракурс


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