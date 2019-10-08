Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n127782-sud-obyazal-trampa-peredat-prokurature-nalogovye-deklaracii-za-vosem-let.html

Ракурс

Федеральный суд Нью-Йорка в понедельник обязал президента США Дональда Трампа передать прокуратуре его налоговые декларации за восемь лет и другие финансовые документы.

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Об этом сообщает издание The New Tork Times.

Таким образом, суд отверг аргументы защиты Трампа, адвокаты которого пытались доказать, что относительно действующего президента не может осуществляться уголовное расследование.

По мнению суда, такие аргументы противоречат конституционным ценностям.

Однако адвокаты Трампа немедленно подали жалобу в Апелляционный суд, который на время рассмотрения временно заблокировал решение суда предыдущей инстанции,

Налоговые декларации Трампа связанны с осуществляемым прокуратурой округа Манхэттен расследованием в отношении возможных нарушений законов штата Нью-Йорк.

Оно касается эпизода с выплатой во время избирательной кампании адвокатом Трампа Майкло Коэном денег бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной как Строми Дэниелс, за молчание об ее интимной связи с будущим президентом США.

Теперь прокуратура выясняет, не были ли выплаченные порноактрисе 130 тыс. долл. проведены как юридические расходы, что является нарушением законов США.

Информацию относительно выплат Клиффорд в начале 2018 года обнародовали американские СМИ. Коэн ее сначала отрицал, однако впоследствии подтвердил, что заплатил эту сумму. Он утверждал, что заплатил эти деньги из личных средств и эти расходы не были ему компенсированы.

Трамп — первый президент в современной истории США, который не опубликовал свои налоговые декларации. Законодательство этого не требует, однако его предшественники на посту главы государства уже традиционно так делали.

Напомним, по информации американских СМИ, окружение Трампа пыталось добиться смены руководства украинской компании «Нафтогаз».