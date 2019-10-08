Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n127782-sud-zobov-yazav-trampa-peredaty-prokuraturi-podatkovi-deklaraciyi-za-visim-rokiv.html

Ракурс

Федеральний суд Нью-Йорка у понеділок зобов’язав президента США Дональда Трампа передати прокуратурі його податкові декларації за вісім років та інші фінансові документи.

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Про це повідомляє видання The New Tork Times.

Таким чином, суд відкинув аргументи захисту Трампа, адвокати якого намагалися довести, що щодо чинного президента не може здійснюватися кримінальне розслідування.

На думку суду, такі аргументи суперечать конституційним цінностям.

Однак адвокати Трампа негайно подали скаргу до Апеляційного суду, котрий на час розгляду тимчасово заблокував рішення суду попередньої інстанції.

Податкові декларації Трампа пов’язані зі здійснюваним прокуратурою округу Манхеттен розслідуванням щодо можливих порушень законів штату Нью-Йорк.

Воно стосується епізоду з виплатою під час виборчої кампанії адвокатом Трампа Майкло Коеном грошей колишній порноактрисі Стефані Кліффорд, також відомій як Стромі Деніелс, за мовчання про її інтимний зв’язок з майбутнім президентом США.

Тепер прокуратура з’ясовує, чи не були виплачені порноактрисі 130 тис. дол. проведені як юридичні витрати, що є порушенням законів США.

Інформацію щодо виплат Кліффорд на початку 2018 року оприлюднили американські ЗМІ. Коен її спочатку заперечував, однак згодом підтвердив, що заплатив цю суму. Він стверджував, що заплатив ці гроші з особистих коштів і ці витрати не були йому компенсовані.

Трамп — перший президент в сучасній історії США, котрий не опублікував свої податкові декларації. Законодавство цього не вимагає, однак його попередники на посаді глави держави вже традиційно так робили.

Нагадаємо, за інформацією американський ЗМІ, оточення Трампа намагалося домогтися зміни керівництва української компанії «Нафтогаз».