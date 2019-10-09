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Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Фото: Ракурс

Гидрометцентр предупредил о заморозках, а Карпаты засыпает снегом (КАРТА, ФОТО)

9 окт 2019, 09:54
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Заморозки в Украине ожидаются в ряде областей 10 октября.

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Ближайшей ночью в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0−3° по Цельсию. Кроме того, сегодня в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Одесской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сегодня сообщает Укргидрометцентр.

Пожарная опасность в Украине. Карта: Гидрометцентр

Тем временем в Карпатах снежит. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 9.00 сегодняшнего утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер юго-западный 10 м/с. Столбик термометра зафиксировал температуру воздуха в минус 2° по Цельсию. Видимость до 30 м. Метеорологи отмечают, что на высокогорье тропы засыпало снегом, поэтому ориентирование затруднено.

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Напомним, 9 октября синоптики обещали дождливую погоду в ряде регионов. Отмечалось, что осадки принесут потепление, которое понемногу будет ощущаться в северных, центральных и западных регионах Украины.

Источник: Ракурс


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