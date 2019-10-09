Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Синоптики попередили про заморозки в Україні. Фото: Ракурс

Гідрометцентр попередив про заморозки, а Карпати засипає снігом (КАРТА, ФОТО)

9 жов 2019, 09:54
999

Заморозки в Україні очікуються у низці областей 10 жовтня.

Loading...

Найближчої ночі у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні ґрунту 0−3° за Цельсієм. Крім того, сьогодні в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Одеської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської та Луганської областей утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це сьогодні повідомляє Укргідрометцентр.

Пожежна небезпека в Україні. Карта: Гідрометцентр

Тим часом у Карпатах сніжить. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 9.00 сьогоднішнього ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний 10 м/с. Стовпчик термометра зафіксував температуру повітря у мінус 2° за Цельсієм. Видимість до 30 м. Метеорологи зазначають, що на високогір’ї стежки засипало снігом, тому орієнтування ускладнене.

Сніг в Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Сніг в Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Нагадаємо, 9 жовтня синоптики обіцяли дощову погоду у низці регіонів. Зазначалося, що опади принесуть потепління, яке потрохи відчуватиметься в північних, центральних та західних регіонах України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розведення військ на Донбасі: генерал повідомив, які населені пункти можуть потрапити в «сіру зону»

У так звану сіру зону під час розведення сил та засобів на Донбасі можуть потрапити не лише населені пункти, які контролюють проросійські бойовики, але й ті, які контролюються військовими операції Об'єднаних сил

Новини України
11:49

Нардеп Деркач оприлюднив дані про вплив посольства США на НАБУ (ІНФОГРАФІКА, ВІДЕО)

Народний депутат Андрій Деркач, оприлюднив документи, котрі свідчать про нібито здійснюваний посольством США вплив на українських правоохоронців, а також згадав можливі корупційні дії Джо та Хантера Байденів

Новини України
11:42
Новини партнерів
Загрузка...