Синоптики попередили про заморозки в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127831-gidrometcentr-poperedyv-pro-zamorozky-a-karpaty-zasypaie-snigom-karta-foto.html

Ракурс

Заморозки в Україні очікуються у низці областей 10 жовтня.

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Найближчої ночі у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні ґрунту 0−3° за Цельсієм. Крім того, сьогодні в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Одеської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської та Луганської областей утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це сьогодні повідомляє Укргідрометцентр.

Тим часом у Карпатах сніжить. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на 9.00 сьогоднішнього ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний 10 м/с. Стовпчик термометра зафіксував температуру повітря у мінус 2° за Цельсієм. Видимість до 30 м. Метеорологи зазначають, що на високогір’ї стежки засипало снігом, тому орієнтування ускладнене.

Нагадаємо, 9 жовтня синоптики обіцяли дощову погоду у низці регіонів. Зазначалося, що опади принесуть потепління, яке потрохи відчуватиметься в північних, центральних та західних регіонах України.